Unilever домовився про вихід із Росії

Британський концерн Unilever, один із провідних світових виробників товарів повсякденного попиту, отримав дозвіл від урядової комісії з контролю за іноземними інвестиціями на продаж свого бізнесу в Росії. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Цікаво! Концерн Unilever довго опирався виходу з Росії, адже посідав четверте місце серед іноземних компаній у Росії за обсягом виторгу, яка складала 62 мільярди рублів.

Вартість російського бізнесу Unilever оцінюють у 35 – 40 мільярдів рублів. На кінець 2022 року російські активи компанії були оцінені в 900 мільйонів євро (близько 88 мільярдів рублів), а за підсумками 2023 року оцінка знизилася до 600 мільйонів євро (близько 59 мільярдів рублів).