Від кількох центів до десятків тисяч доларів: скільки можуть заробляти блогери у ТікТок

Соціальна мережа ТікТок вже почала експерименти з монетизацією контенту, тож кріейтори можуть мати додатковий дохід. Втім, наразі найбільше грошей блогерам приносить реклама.

Стати популярним блогером та монетизувати свої захоплення та стиль життя – мрія тисяч, якщо не мільйонів кріейторів по всьому світу. Декому з них вже вдалося втілити мрію та заробляти на своєму контенті десятки тисяч доларів.

Читайте також "Може означати що завгодно": Ілон Маск змінить назву однієї зі своїх компаній

Скільки блогери заробляють у ТікТок вже зараз

Вбудовані віртуальні подарунки

Прямі трансляції стали одним з найефективніших способів заробітку у ТікТок. За одну трансляцію можна заробити від 20 до 300 доларів, а то й більше.

Абсолютний рекорд належить австралійцеві Джейкі Боему, який на ефірі свого сну заробив 34 тисяч доларів.

Фонд творців – кілька центів за 1 тисячу переглядів

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зіви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

Creator Fund – один з вбудованих інструментів монетизації. З цього фонду платять тим блогерам, які мають як мінімум 10 тисяч підписників та 100 тисяч переглядів впродовж місяця.

Виплати наразі становлять 2 – 3 центи за тисячу переглядів. Блогери-мільйонники можуть заробляти у такий спосіб від 9 до 40 доларів на день.

TikTok Effect Creator Rewards – десятки тисяч доларів за доповнену реальність

TikTok інвестував 6 мільйонів доларів у фонд творців ефектів доповненої реальності. Виплати становлять від базової плати у 700 до 14 тисяч доларів, але лише за ті ефекти, які з'явилися в 500 тисячах відео.

Наразі користуватися цим фондом можуть лише ті, хто має 18 років та проживає у США, Великій Британії, Франції, Італії, Іспанії та Німеччині.

Спонсорство та реклама

Дохід від спонсорів та заробіток на рекламі може коливатися від сотень до десятків тисяч доларів. Усе залежить від популярності блогера.

Наприклад, раніше Алекс Охеда, в якого раніше було близько 8 мільйонів підписників, міг заробити до 20 тисяч на одному відео. Бренди також доволі часто платять кілька сотень доларів за пости про свої продукти.