Від кількох центів до десятків тисяч доларів: скільки можуть заробляти блогери у ТікТок
Джерело:ain.ua
Соціальна мережа ТікТок вже почала експерименти з монетизацією контенту, тож кріейтори можуть мати додатковий дохід. Втім, наразі найбільше грошей блогерам приносить реклама.
Стати популярним блогером та монетизувати свої захоплення та стиль життя – мрія тисяч, якщо не мільйонів кріейторів по всьому світу. Декому з них вже вдалося втілити мрію та заробляти на своєму контенті десятки тисяч доларів.
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Скільки блогери заробляють у ТікТок вже зараз
- Вбудовані віртуальні подарунки
Прямі трансляції стали одним з найефективніших способів заробітку у ТікТок. За одну трансляцію можна заробити від 20 до 300 доларів, а то й більше.
Абсолютний рекорд належить австралійцеві Джейкі Боему, який на ефірі свого сну заробив 34 тисяч доларів.Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.
- Фонд творців – кілька центів за 1 тисячу переглядів
Creator Fund – один з вбудованих інструментів монетизації. З цього фонду платять тим блогерам, які мають як мінімум 10 тисяч підписників та 100 тисяч переглядів впродовж місяця.
Виплати наразі становлять 2 – 3 центи за тисячу переглядів. Блогери-мільйонники можуть заробляти у такий спосіб від 9 до 40 доларів на день.
- TikTok Effect Creator Rewards – десятки тисяч доларів за доповнену реальність
TikTok інвестував 6 мільйонів доларів у фонд творців ефектів доповненої реальності. Виплати становлять від базової плати у 700 до 14 тисяч доларів, але лише за ті ефекти, які з'явилися в 500 тисячах відео.
Наразі користуватися цим фондом можуть лише ті, хто має 18 років та проживає у США, Великій Британії, Франції, Італії, Іспанії та Німеччині.
- Спонсорство та реклама
Дохід від спонсорів та заробіток на рекламі може коливатися від сотень до десятків тисяч доларів. Усе залежить від популярності блогера.
Наприклад, раніше Алекс Охеда, в якого раніше було близько 8 мільйонів підписників, міг заробити до 20 тисяч на одному відео. Бренди також доволі часто платять кілька сотень доларів за пости про свої продукти.