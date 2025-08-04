Рекордсмен зареєстрував 886 компаній: скільки нових компаній з'явилось в Україні за пів року
- У першому півріччі 2025 року в Україні зареєстровано 18 277 нових компаній, що майже дорівнює показнику 2024 року, проте на третину нижчий за 2021 рік.
- За цей же період припинили діяльність 6 653 юридичні особи, що на 19% більше, ніж у 2024 році; чистий приріст бізнесів склав 11 624.
За перше півріччя 2025 року в Україні зареєстрували 18 277 нових компаній. Цей показник майже відповідає аналогічного періоду 2024 року.
Чи відновилась активність бізнесу?
Водночас цей рівень на третину нижчий, ніж у 2021 році, до початку повномасштабної війни. Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Єдиного державного реєстру, передає 24 Канал.
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"Кількість новостворених бізнесів стабілізувалась. Але повернутись до довоєнного рівня ділової активності поки не вдалося", – зазначили аналітики.
Наскільки зросли закриття компаній?
За перші шість місяців 2025 року припинили діяльність 6 653 юридичні особи, що на 19% більше, ніж за такий же період минулого року. У тому числі 97 нових компаній були ліквідовані менш ніж за пів року після реєстрації.
Скільки компаній закрилось фактично відразу / Інфографіка Опендатабот
Чистий приріст бізнесів склав лише 11 624 – це найнижчий показник за останні 5 років,
– ідеться у звіті.
Динаміка відкриттів та закриттів бізнесів в Україні / Фото Опендатабот
Де найактивніше відкривають та закривають бізнес?
Київ залишається головним бізнес-центром: тут зареєстровано 5 830 нових компаній.
У Львівській області – 1 547 компаній, на Дніпропетровщині – 1 531.
Однак саме ці регіони також лідирують за кількістю закритих підприємств:
- Київ – 717 компаній;
- Львівщина – 470;
- Дніпропетровська область – 464.
Цікавий факт! Найбільше компаній у 2025 році зареєстрував Ільницький Віталій Павлович – він є засновником 886 підприємств лише за цей рік. Усі вони мають статутний капітал від 1 до 9,8 мільярдів гривень, а загалом на його ім'я зареєстровано понад 3 тисячі компаній.
Які галузі розвиваються?
Найпопулярніші напрями нових компаній:
- Оптова торгівля – 15% реєстрацій;
- Громадські організації;
- Нерухомість;
- ІТ-сфера (зростання на 48%);
- Агросектор.
Зауважте. Попри виклики війни, аграрний сектор демонструє позитивну динаміку: на одну закриту агрокомпанію припадає 2,5 нових. Найактивніше агробізнес створюють в Одеській області – там же й найбільше закриттів.
Також аналітики зауважили цікаву закономірність і щоло громадських організацій. Хоч їх і активно режструють, саме вони є лідерами за кількістю закриттів – 11% від загального обсягу.