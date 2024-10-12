Надприбуткова індустрія: автори контенту OnlyFans вже заробили 20 мільярдів доларів

"Пікантний" ресурс OnlyFans з моменту створення у 2016 році набув популярності в усьому світі. Це принесло чимало грошей як самій платформі, так і творцям контенту.

Мільярдна індустрія

Як розповіла головна виконавча директорка OnlyFans Кейлі Блер, з моменту створення сервісу творцям контенту було виплачено понад 20 мільярдів доларів. Їх загальна кількість – більш як 4 мільйони, інформує Bloomberg.

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Вона додала, що сервісом користуються понад 400 мільйонів користувачів. Вони самі обирають контент та авторів, які їм до вподоби.

Я думаю, причина, чому люди платять за OnlyFans, полягає в тому, що вони хочуть співпрацювати з цими конкретними творцями. Це також через можливість кастомізувати контент або попросити зробити щось спеціально для них,

– додала Блер.

Спроба вийти за рамки

У 2021 році OnlyFans почав пропонувати гранти музикантам, аби позбутися ярлика творця виключно порнографічного контенту. Втім, особливого успіху ця ініціатива не мала.

Нагадаємо, OnlyFans належить уродженцю Одеси Леоніду Радвінському, який є одним з головних гравців індустрії розваг для дорослих. За останні три роки його дивіденди від платформи перевищили 1 мільярд доларів.