Миллиардная индустрия

Как рассказала главный исполнительный директор OnlyFans Кейли Блэр, с момента создания сервиса создателям контента было выплачено более 20 миллиардов долларов. Их общее количество – более 4 миллионов, информирует Bloomberg.

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Она добавила, что сервисом пользуются более 400 миллионов пользователей. Они сами выбирают контент и авторов, которые им нравятся.

Я думаю, причина, почему люди платят за OnlyFans, заключается в том, что они хотят сотрудничать с этими конкретными создателями. Это также из-за возможности кастомизировать контент или попросить сделать что-то специально для них,

– добавила Блэр.

Попытка выйти за рамки

В 2021 году OnlyFans начал предлагать гранты музыкантам, чтобы избавиться от ярлыка создателя исключительно порнографического контента. Впрочем, особого успеха эта инициатива не имела.

Напомним, OnlyFans принадлежит уроженцу Одессы Леониду Радвинскому, который является одним из главных игроков индустрии развлечений для взрослых. За последние три года его дивиденды от платформы превысили 1 миллиард долларов.