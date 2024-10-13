АРМА шукає управителя ТРЦ Gulliver вартістю 7,6 мільярда: яких атак очікує агенство

Оцінка ТРЦ Gulliver завершилася, тепер розпочинається процес пошуку управителя. В АРМА наголошують – він буде вкрай непростим.

Оцінка ТРЦ Gulliver завершена

Право проводити оцінку ТРЦ Gulliver на прозорому конкурсі виборов ПП "Бізнес Консалтинг". Як розповіла Олена Дума, АРМА вже отримала відповідний звіт.

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Згідно з ним, актив оцінили у 7,6 мільярда гривень. Тепер АРМА займеться підготовкою тендерної документації та зведенням всієї інформації для проведення конкурсу з відбору управителя активом.

Яких труднощів очікує АРМА

Позмагатися за управління одним із найбільших ТРЦ Києва може кожен охочий. Однак в АРМА очікують, що не всім сподобається ідея наповнення бюджету.

Вже очікуємо посилення замовних інформкампаній за замовленням тих, кому не вигідно, щоби держава почала отримувати значні надходження від управління цим резонансним активом,

– написала Олена Дума.

Раніше ТРЦ Gulliver належав бізнесмену Віктору Поліщуку, який з початком повномасштабного вторгення перестав виконувати кредитні зобов'язання перед українськими банками. У травні 2023 року Ірині Круппі, яка була директоркою ТРЦ, повідомили про підозру в ухиленні сплати податків на 145 мільйонів гривень.