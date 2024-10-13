Оценка ТРЦ Gulliver завершена

Право проводить оценку ТРЦ Gulliver на прозрачном конкурсе выбрал ЧП "Бизнес Консалтинг". Как рассказала Елена Дума, АРМА уже получила соответствующий отчет.

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Согласно ему, актив оценили в 7,6 миллиарда гривен. Теперь АРМА займется подготовкой тендерной документации и сведением всей информации для проведения конкурса по отбору управляющего активом.

Какие трудности ожидает АРМА

Побороться за управление одним из крупнейших ТРЦ Киева может каждый желающий. Однако в АРМА ожидают, что не всем понравится идея наполнения бюджета.

Уже ожидаем усиления заказных информкампаний по заказу тех, кому не выгодно, чтобы государство начало получать значительные поступления от управления этим резонансным активом,

– написала Елена Дума.

Ранее ТРЦ Gulliver принадлежал бизнесмену Виктору Полищуку, который с началом полномасштабного вторжения перестал выполнять кредитные обязательства перед украинскими банками. В мае 2023 года Ирине Круппе, которая была директором ТРЦ, сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на 145 миллионов гривен.