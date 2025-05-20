Скільки платять за Shorts: що варто знати про монетизацію коротких відео на YouTube

Короткі вертикальні відео – тренд, який уже кілька років поспіль формує цифрову сферу. І хоч TikTok був першим у цьому, то YouTube Shorts швидко наздогнав конкурентів, запропонувавши авторам і брендам новий формат для охоплення аудиторії.

Як працює монетизація Shorts

Чи можна заробити на Shorts і скільки саме платять автору, розбирався 24 Канал. До лютого 2023 року YouTube використовував спеціальний Shorts Fund – фонд у розмірі 100 мільйонів доларів, з якого щомісяця виплачували авторам бонуси.

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Але згодом платформа інтегрувала Shorts у Партнерську програму YouTube (YPP), і тепер короткі відео монетизуються майже так само, як довгі.

Ось основні умови:

Монетизація через рекламу: YouTube показує рекламу між Shorts-відео, а частину прибутку розподіляє між авторами.

Фонова монетизація: у Shorts немає прямої реклами всередині відео, тому доходи розподіляються від загального рекламного пулу Shorts.

Музика: якщо у відео використовується ліцензована музика, частина доходу йде правовласникам.

Скільки можна заробити на Shorts Точна сума залежить від кількох чинників: країни переглядів, кількості показів реклами, тривалості перегляду, тематики відео та конкуренції. Але ось орієнтовні цифри, які діляться самі автори: 1 мільйон переглядів – орієнтовний дохід 5 – 30 доларів; 10 мільйонів переглядів – 50 – 300 доларів; 100 мільйонів переглядів – 500 – 1000 доларів і більше

Тобто RPM (дохід за тисячу переглядів) для Shorts значно нижчий, ніж для звичайних відео (0,01–0,03 USD за 1000 переглядів проти 1–5 доларів на довгих відео).

Чому дохід такий низький

Реклама у Shorts працює не так, як у довгих відео – вона показується між роликами, а не в середині.

Користувачі часто переглядають Shorts без звуку або з пропуском, що зменшує ефективність реклами.

Багато авторів — мало грошей: рекламний пул розподіляється між мільйонами відео.

Як ще можна заробляти через Shorts

Навіть якщо дохід від реклами невеликий, Shorts можуть стати інструментом залучення і доповненням до інших джерел прибутку: