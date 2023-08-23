Гральний бізнес винен державі 7 мільярдів гривень: коли компанії заплатять ці гроші

Перевірки грального бізнесу вже спонукали учасників ринку платити податки у повному обсязі. Втім, держава буде вимагати погасити і минулі борги.

Початок перевірок грального бізнесу приніс у бюджет України набагато більше грошей, аніж минулого року. Як розповів голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, держава не збирається пробачати минулі борги.

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Гральний бізнес змусять доплатити податки

За словами Гетманцева, держава буде вимагати від грального бізнесу доплатити минулорічні податки. Мова йде про мільярди гривень.

Переважна більшість операторів вже працює "по-білому" і сплачує непорівнянні з минулим роком податки до державного бюджету. Але ми повинні посилювати цей тиск і постійно моніторити їхню діяльність на предмет відповідності законодавству. І змусити сплатити їхні гроші за 2022 рік – це принципове питання,

– заявив Гетманцев.

За його підрахунками, за 2022 рік гральному бізнесу ще належить заплатити близько 7 мільярдів гривень. Що стосується компаній, які вже припинили свою дільність і не будуть платити податки, то за них повинні взятися правоохоронці. Аби уникнути таких ситуацій у майбутньому, Гетманцев ініціює зміни в законі, які зроблять податковий борг підставою для анулювання ліцензії.

Раніше повідомлялося, що у першому півріччі 2023 року гральний бізнес вже заплатив майже 3 мільярди гривень податків. Це аж у 14 разів більше за минулорічний показник аналогічного періоду.