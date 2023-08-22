Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, депутати внесли правки законопроєкт №8401, прийняття якого вимагав МВФ. Щоправда, зміни у тексті були проведені без консультацій та погодження з фондом, що може мати вкрай негативні наслідки для майбутнього меморандуму.

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Що депутати змінили без погодження з МВФ

Текст згаданого законопроєкту вже прийняли у першому читанні. З-поміж усього іншого, він повертав перевірки для найбільших суб'єктів.

Згодом під час зустрічі у ВР прем'єра, керівництва парламенту, міністра фінансів, заступника ОП та голів всіх фракцій представник ОП Ростислав Шурма запропонував забрати з тексту законопроєкту частину про перевірки.

Премʼєр-міністр та міністр фінансів виступили проти цього кроку, але депутати таки внесли зміни. Відтак, МВФ може не зарахувати виконання одного з найбільш важливих маяків.

Після такого "кидка" МВФ значно більше уваги приділить пункту про перевірки, і в наступних умовах це буде вже реальне повернення і навіть посилення, а не номінальне (як передбачав спочатку текст 8401),

– пояснив подальші перспективи Железняк.

Також депутат розповів, що Україна окрім зміни тексту прострочила усі дедлайни. Відповідно, є загроза, що за законопроєкт будуть голосувати в останню мить. З часом це може призвести до того, що для подальшої взаємодії з МВФ Україна посилить перевірки бізнесу.