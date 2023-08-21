Вже найближчим часом на підприємців та бізнес чекатимуть деякі зміни у стосунках з працівниками. Мова йде про зарплату, і новий закон спрямований на захист прав найманих працівників.

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Покарання за затримку зарплати буде жорсткішим

До Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів надійшов законопроєкт №9510. Депутати з ним ознайомилися та винесли свій схвальний вердикт.

Члени Комітету рекомендували Верховній Раді України включити до порядку денного сесії та прийняти за основу проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення захисту вимог працівників щодо виплати заборгованості із заробітної плати, в тому числі у випадку неплатоспроможності роботодавця №9510,

– повідомили у Комітеті.

Автори законопроєкту наголошують на тому, що отримання зарплати у повному обсязі – конституційне право кожного громадянина. Однак ще перед повномасштабним вторгенням майже 130 тисяч українців не отримали вчасно свої гроші, а заборгованість перед ними вже сягнула 3,1 мільярда гривень.

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Також повідомляється, що більшість підприємств, які затримують зарплату – державні, а отже, відповідальність за це повинна нести держава. Новий законопроєкт захищає право працівників на своєчасну оплату праці.

Якщо роботодавець затримає виплату грошової винагороди, то згодом повинен буде заплатити компенсацію. Окрім того, посилюється відповідальність роботодавця за затримання зарплати.

У планах також створення спеціальної гарантійної установи, яка повинна слідкувати за виконанням закону та гарантувати працівникам виплату зарплати у випадку, якщо роботодавець стане неплатоспроможним.