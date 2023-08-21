Уже в ближайшее время предпринимателей и бизнес будут ждать некоторые изменения в отношениях с работниками. Речь идет о зарплате, и новый закон направлен на защиту прав наемных работников.

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Наказание за задержку зарплаты будет жестче

В Комитет Верховной Рады Украины по социальной политике и защите прав ветеранов поступил законопроект №9510. Депутаты с ним ознакомились и вынесли одобрительный вердикт.

Члены Комитета рекомендовали Верховной Раде Украины включить в повестку дня сессии и принять за основу проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины об усилении защиты требований работников по выплате задолженности по заработной плате, в том числе в случае неплатежеспособности работодателя №9510,

– сообщили в Комитете.

Авторы законопроекта отмечают, что получение зарплаты в полном объеме – конституционное право каждого гражданина. Однако еще перед полномасштабным вторжением почти 130 тысяч украинцев не получили своевременно свои деньги, а задолженность перед ними уже достигла 3,1 миллиарда гривен.

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Также сообщается, что большинство предприятий, задерживающих зарплату – государственные, а значит, ответственность за это должно нести государство. Новый законопроект защищает право работников на своевременную оплату труда.

Если работодатель задержит выплату денежного вознаграждения, то впоследствии должен будет заплатить компенсацию. Кроме того, ужесточается ответственность работодателя за задержание зарплаты.

В планах также создание специального гарантийного учреждения, которое должно следить за исполнением закона и гарантировать работникам выплату зарплаты в случае, если работодатель станет неплатежеспособным.