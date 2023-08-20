В течение прошлой недели цены на топливо в Украине снова поползли вверх. Как и предполагалось, рост акцизов провоцирует сети АЗС менять цифры на табло не в пользу водителей.

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Как подорожал бензин в Украине

В среднем по стране стоимость бензина марки А-95 выросла на 42 копейки и составила 52,36 гривны за литр. Горючее марки А-95+ выросло в цене на 49 копеек, средний показатель – 54,41 за литр. Больше всего подорожало дизельное топливо – на 59 копеек до 51,88 за литр.

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Сеть группы "Приват" (ANP, Avias), в которой около 950 заправок, повысила цены на 1 гривну. Сейчас там следующие цены:

А-95 – 51 гривна за литр;

А-95-премиум – 51,50 гривны за литр;

ДП – 51 гривна за литр.

Государственная сеть автозаправок "Укрнафта" повысила на 1 гривну цены на топливо класса премиум и дизельное топливо. Рост цен был зафиксирован и в других сетях АЗС.

Напомним, правительство передало в управление "Укрнафты" сеть АЗС Glusco. "Нафтогаз" не справился с управлением активами, в результате чего бюджет недополучил миллионы гривен.