Впродовж минулого тижня ціни на пальне в Україні знову поповзли догори. Як і передбачалося, зростання акцизів провокує мережі АЗС змінювати цифри на табло не на користь водіїв.

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Як подорожчав бензин в Україні

У середньому по країні вартість бензину марки А-95 зросла на 42 копійки та склала 52,36 гривні за літр. Пальне марки А-95+ виріс у ціні на 49 копійок, середній показник – 54,41 за літр. Найбільше подорожчало дизельне пальне – на 59 копійок до 51,88 за літр.

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Мережа групи "Приват" (ANP, Avias), в якій приблизно 950 заправок, підвищила ціни на 1 гривню. Зараз там наступні ціни:

А-95 – 51 гривня за літр;

А-95-преміум – 51,50 гривні за літр;

ДП – 51 гривня за літр.

Державна мережа автозаправок "Укрнафта" підвищила на 1 гривню ціни на пальне класу преміум та дизельне пальне. Зростання цін зафіксували і в інших мережах АЗС.

Нагадаємо, уряд передав в управління "Укрнафти" мережу АЗС Glusco. "Нафтогаз" не впорався з управлінням активами, внаслідок чого бюджет недоотримав мільйони гривень.