В рази більше, ніж за весь попередній рік: гральний бізнес сплатив рекордну суму податків

Легалізація грального бізнесу дає великі плоди для бюджету. Надходження в казну держави зросли до фантастичних сум.

Новий податковий рекорд

Як повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев, у першому півріччі 2024 року гральний бізнес сплатив податків на 8,4 мільярда гривень. Це втричі більше, ніж за весь 2023 рік,

Цікаво Великий бізнес сплатив податки на 100 мільярдів більші ніж торік

При цьому податок на прибуток збільшився у 7,3 раза до попереднього року, а ПДФО на 26,1% (до речі така розбіжність свідчить, що з податком на виграші треба попрацювати),

– написав Гетманцев.

Велике зростання відбулося у червні – галузь сплатила у 1,9 раза більше податків, ніж в аналогічний період минулого року.

Підприємці підніматимуть зарплати

Через дефіцит кадрів в Україні бізнес змушений конкурувати за робочу силу. Оскільки ринок кандидатів обмежений, підприємці пропонують вищу зарплату, аби закрити позицію.

Кількість вакантних посад збільшується у сферах безпеки, будівництва та фізичної праці. Що стосується середньої зарплати у вакансіях, то вона зросла до 19,5 тисяч гривень.