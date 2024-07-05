Як змінився розмір податків
За перші 6 місяців цього року, великі платники податків сплатили 242,9 мільярда гривень до загального фонду державного бюджету. У 2023 році це значення було на понад 100 мільярдів гривень меншим.
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В цілому, протягом січня – червня 2024 року платниками Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків забезпечено збір платежів до загального фонду Державного бюджету в розмірі 242,9 мільярда гривень, що в 1,7 раза або на 102 мільярди гривень більше ніж у січні – червні 2023 року,
– повідомляють представники ДПС.
Які податки найбільші
Найбільше за рік змінився податок на прибуток. У піврічному вимірі він збільшився у 3 рази (зріс на 62,4 мільярда гривень) і сягнув 93,5 мільярда гривень. З іншими податками ситуація така:
- дивіденди, нараховані на акції господарських товариств, у статутних капіталах яких знаходиться державна власність зросли у 2,2 раза, тобто на 31,4 мільярда гривень, загалом надійшло у бюджет – 58,6 мільярда гривень;
- податок на додану вартість збільшився на 2 мільярди гривень і складав 58,3 мільярда гривень;
- податок на доходи фізичних осіб – зріс на 3,2 мільярда гривень – 14,8 мільярда гривень;
- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів став більшим на 1,1 мільярда гривень – 11,5 мільярдів гривень.