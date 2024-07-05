Що зміг викрасти хакер

Як повідомляється, хакер зміг отримати доступ до даних з обговорень новітніх технологій OpenAI. На щастя, йому не вдалося проникнути в системи, де компанія зберігає та навчає свої ШІ. Втім, OpenAI не повідомила про цей інцидент ФБР або інші правоохоронні органи.

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А все тому, що керівництво не вважало цей інцидент загрозою національній безпеці. Адже, на їх думку, хакер діяв як приватна особа і не мав зв'язків з іноземним урядом. Тому керівництво компанії вирішило не робити публічне оголошення про інцидент, оскільки інформація про клієнтів чи партнерів не була вкрадена.

Чи загрожує це національній безпеці США

У деяких співробітників OpenAI така новина викликала стурбованість про можливість викрадення технології ШІ. Хоча технологія наразі використовується переважно для наукових і комерційних цілей, у майбутньому може стати потенційною загрозою для національної безпеки США.

Цікаво! Ситуація поставила під сумнів ставлення OpenAI до питань безпеки та підкреслило наявні внутрішні розбіжності в компанії.