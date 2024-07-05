Как изменился размер налогов

За первые 6 месяцев этого года, крупные налогоплательщики уплатили 242,9 миллиарда гривен в общий фонд государственного бюджета. В 2023 году это значение было более чем на 100 миллиардов гривен меньше.

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В целом, течение января – июня 2024 года плательщиками Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками обеспечен сбор платежей в общий фонд Государственного бюджета в размере 242,9 миллиарда гривен, что в 1,7 раза или на 102 миллиарда гривен больше чем в январе – июне 2023 года,

– сообщают представители ГНС.

Обратите внимание! Поступления от крупного бизнеса в общий фонд госбюджета Украины составляют 40,6%. Речь идет о тех плательщиках, которые обслуживаются Центральным управлением.

Какие налоги самые большие

Больше всего за год изменился налог на прибыль. В полугодовом измерении он увеличился в 3 раза (вырос на 62,4 миллиарда гривен) и достиг 93,5 миллиарда гривен. С другими налогами ситуация следующая: