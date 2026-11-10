Заробіток на TikTok: скільки податків треба сплатити, якщо блог приніс 60 тисяч гривень

Реклама в TikTok може приносити десятки тисяч гривень щомісяця, але такий заробіток потрібно правильно оформлювати. Розглянемо на прикладі 22-річної блогерки Марії, яка отримує за рекламні інтеграції 60 тисяч гривень на місяць: чи потрібен їй ФОП і скільки грошей доведеться віддати державі.

Як блогеру офіційно оформити заробіток на рекламі

Комерційні інтеграції та співпраця з брендами перетворюють соцмережі на джерело регулярного прибутку, що змушує авторів контенту обирати легальні правила роботи. На практичному прикладі 22-річної авторки контенту Марії з річним заробітком 720 тисяч гривень видно механізм роботи ФОП 3-ї групи на спрощеній системі, пише "Судово-юридична газета".

Реєстрація ФОП дозволяє безперешкодно підписувати контракти з вітчизняними та закордонними замовниками, виставляти інвойси й законно приймати кошти. Водночас сама кількість підписників чи переглядів не зобов'язує відкривати бізнес – визначальними є систематичність рекламних контрактів і регулярність виплат.

Підприємці на цій системі щоквартально подають звіти до податкової служби та сплачують єдиний податок, військовий збір і соціальний внесок. Це гарантує прозоре походження капіталу й захищає від можливих блокувань банківських рахунків під час фінансового моніторингу.

Скільки податків забере держава із заробітку в 720 тисяч гривень

Якщо Марія працює на третій групі ФОП без ПДВ і застосовує ставку єдиного податку 5%, її обов'язкові платежі складаються з трьох частин.

1. Військовий збір

Для ФОП третьої групи ставка військового збору становить 1% від доходу. За річного заробітку в 720 тисяч гривень блогерка має сплатити 7 200 гривень. Ці кошти надходять до державного бюджету.

2. Єдиний податок

Ставка єдиного податку для ФОП третьої групи без ПДВ становить 5% від доходу. За рік із 720 тисяч гривень це 36 тисяч гривень.

Цей платіж зараховується до відповідного місцевого бюджету, тобто частина коштів від рекламної діяльності блогерки поповнює бюджет громади.

3. Єдиний соціальний внесок

На відміну від єдиного податку та військового збору, мінімальний ЄСВ розраховують не як відсоток від фактичного доходу підприємця, а на основі встановленої мінімальної зарплати. У 2026 році мінімальна заробітна плата становить 8 647 нгривень, відповідно, мінімальний ЄСВ дорівнює 1 902,34 гривні на місяць, або 22 828,08 гривень за 12 місяців.

Отже, за таких умов блогерка мала сплатити:

36 000 гривень єдиного податку;

7 200 гривень військового збору;

22 828,08 гривень ЄСВ.

Загальна сума податків і внесків за 2026 рік становить 66 028,08 гривень на рік.

Чому переказ на особисту картку чи крипта не рятують від податків

Окреме питання — оплата за рекламні інтеграції. Гроші можуть надходити на особисту банківську картку, готівкою або навіть у криптовалюті. Однак сам спосіб отримання коштів не визначає, чи потрібно сплачувати з них податки. Зокрема:

переказ на особисту картку не робить підприємницький дохід автоматично неоподатковуваним;

отримання готівки не звільняє від податкових зобов'язань;

використання криптовалюти також не означає, що дохід не потрібно декларувати.

Водночас саме надходження грошей на особисту картку ще не доводить ухилення від сплати податків. Для правової оцінки потрібно враховувати походження коштів, характер операції, статус отримувача та правила оподаткування конкретного доходу.

Хоча сам переказ на приватну картку автоматично не доводить порушення, податківці можуть перевірити походження коштів. Якщо людина працює без оформлення підприємництва, до її доходів застосовують загальну ставку податку на доходи фізичних осіб і військовий збір, тому ставка 6% для ФОП третьої групи тут уже не діятиме.