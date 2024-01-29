Приватизація продовжує наповнювати бюджет: скільки мільйонів вдалося заробити за тиждень

Фонд державного майна продовжує продавати збиткові державні активи у приватні руки. Це дозволяє поповнювати бюджет на мільйони гривень та передавати майно більш ефективним управлінцям.

Активна приватизація продовжується

Як повідомили у ФДМУ, минулого тижня вдалося провести 14 приватизаційних аукціонів. За їх підсумками до державного бюджету надійшло 140 мільйонів гривень.

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Загалом у торгах взяли участь 95 учасників. Найдорожчий лот – майновий комплекс "ТВК", його фінальна вартість склала понад 106 мільйонів. Також переможець заплатить 21,2 мільйона ПДВ та погасить заборгованість підприємства на суму у 12,2 мільйона гривень.

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Цікавим лотом став паркетний цех у Рівненській області. Його стартова ціна складала трішки більше як 1 мільйон гривень. Переможна ставка – 11,2 мільйона гривень, тобто змагання 17 учасників підвищили вартість об'єкта в 11 разів.

Попередній тиждень був дещо прибутковішим, в період з 15 по 19 січня Фонду держмайна вдалося провести 12 аукціонів, прибуток від яких перевищив 346 мільйонів гривень.