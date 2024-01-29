Активная приватизация продолжается

Как сообщили в ФГИУ на прошлой неделе удалось провести 14 приватизационных аукционов. По их итогам в государственный бюджет поступило 140 миллионов гривен.

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Всего в торгах приняло участие 95 участников. Самый дорогой лот имущественного комплекса "ТИК" его финальная стоимость составила более 106 миллионов. Также победитель заплатит 212 миллионов НДС и погасит задолженность предприятия на сумму в 122 миллиона гривен.

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Интересным лотом стал паркетный цех в Ровенской области. Его стартовая цена составляла немногим более 1 миллиона гривен. Победная ставка 112 миллионов гривен, то есть соревнования 17 участников повысили стоимость объекта в 11 раз.

Предыдущая неделя была несколько прибыльнее в период с 15 по 19 января Фонду госимущества удалось провести 12 аукционов прибыль от которых превысила 346 миллионов гривен.