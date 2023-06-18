Лихо для аграріїв: скільки десятків років може тривати розмінування сільгоспземель

Російські окупанти замінували великі території земель сільськогосподарського призначення. Повернення їх у безпечні норми може тривати десятиліттями.

Українські аграрії ще довго боротимуться з наслідками діяльності росіян на окупованих територіях. Ворог замінував гектари землі, що унеможливлює роботу на цих ділянках.

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Скільки триватиме розмінування сільськогосподарських земель

За словами голови комітету охорони водних ресурсів Української асоціації професіоналів довкілля Мар'яни Гінзули, розмінування сільськогосподарських земель буде однією з найскладніших проблем для держави. Особливо з огляду на те, що сільськогосподарське виробництво – пріоритетний напрямок економіки України.

Просто зараз заміновано близько 10% від усіх сільськогосподарських земель, тому розмінування буде тривати багато років.

Операція з розмінування може тривати до 30 років,

– повідомила Гінзула.

Для цього потрібно буде залучати іноземних фахівців, тож очевидно, що повноцінна операція зі знешкодження вибухових елементів буде проводитися лише після перемоги. За попередньою оцінкою, нам потрібно понад 5 тисяч фахівців з-за кордону.

Щодня спеціальні служби встигають обстежити 70 гектарів землі, але не варто розраховувати на швидкі результати.