Після початку повномасштабного вторгення в українські суди надійшло 5908 позовів, відповідачем у яких виступає Росія. Позови стосуються цивільних, господарських та адміністративних правопорушень.

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За які гроші українці судять з росіянами

Найчастіше сума позову складає до 10 тисяч гривень. Втім, деякі позови перевищують десятки мільйонів. Загалом від початку повномасштабної війни таких позовів було 18.

Найдорожчі позови українців проти Росії / Фото Vkursi

Наразі гроші стягнути з Росії не вдасться, але це не означає, що потрібно сидіти склавши руки. Як зазначив Chief Legal Officer dentsu Ukraine Володимир Яковенко, у Росії ніхто нічого не збирається просити – існують гроші окупантів, які арештовані за кордоном, тому шанси отримати компенсацію за збитки можливість є.

Щодо рішення подавати позов, то тут, як завжди, є дві позиції: нічого не робити й чекати або ж активна позиція – зафіксувати прямі збитки та недоотримані прибутки. Юридичною мовою вони називаються упущеною вигодою, і саме вона стала предметом нашого позову,

– заявив він.

Єдине дискусійне питання – чи потрібно компаніям платити судовий збір. Наразі рішення залишається за судом. Усіх бізнесменів, які постраждали від росіян, просять звертатися у суд та відстоювати право на отримання компенсації.

"Вважаємо, що такі дії призведуть до кращого результату для кожного українця, і одночасно – до більших втрат нашого ворога", – резюмував Яковенко.