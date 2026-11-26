Після майже пів року без масштабних перебоїв з електропостачанням торговельні центри в Україні знову зіткнулися з відключеннями світла. У жовтні 2026 року ТРЦ довелося частково переходити на генератори, а витрати на таку електроенергію суттєво перевищили звичайні комерційні тарифи.

Скільки часу ТРЦ працювали на генераторах

У жовтні 2026 року торговельні центри через відключення світла в середньому працювали від електрогенераторних установок протягом 36 годин. Це становило 11% їхнього робочого часу, повідомляє УРТЦ.

Для порівняння, у березні 2026 року частка роботи на генераторах була значно меншою – лише 3%. Протягом попередніх шести місяців відключень електроенергії в ТРЦ практично не було.

Водночас ситуація в регіонах відрізнялася. Київ, на який припадає значна частка торговельних площ України, потерпав від відключень електроенергії більше, ніж інші регіони.

Скільки коштувала електроенергія для ТРЦ

У жовтні комерційний тариф для торговельних центрів, з урахуванням імпортної електроенергії, становив у середньому 13,67 гривень за кіловат-годину з ПДВ. Це на 5% більше, ніж у березні 2026 року. При цьому імпортна електроенергія обходилася торговельним центрам суттєво дорожче за вітчизняну.

Витрати на електрику, вироблену генераторами, були ще вищими. Таким чином, у жовтні:

ТРЦ працювали на генераторах у середньому 36 годин, або 11% робочого часу;

комерційний тариф на електроенергію становив 13,67 гривень за кіловат-годину;

електроенергія від генераторів обходилася орендарям у 30,64 гривень за кіловат-годину;

генераторна електроенергія була у 2,2 раза дорожчою за комерційну.

Отже, повернення відключень знову збільшило витрати торговельних центрів на електроенергію, а генераторне живлення виявилося значно дорожчим за звичайне постачання.



