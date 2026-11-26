ТРЦ вновь вынуждены включать генераторы / Фото: Getty Images
После почти полугода без крупных перебоев с электроснабжением торговые центры в Украине вновь столкнулись с отключениями света. В октябре 2026 года ТРЦ пришлось частично перейти на генераторы, а расходы на такую электроэнергию существенно превысили обычные коммерческие тарифы.
Как долго ТРЦ работали на генераторах
В октябре 2026 года торговые центры из-за отключений света в среднем работали от электрогенераторных установок в течение 36 часов. Это составило 11% их рабочего времени, сообщает УРТЦ.
Для сравнения: в марте 2026 года доля работы на генераторах была значительно меньше – всего 3%. В течение предыдущих шести месяцев отключений электроэнергии в ТРЦ практически не было.
В то же время ситуация в регионах различалась. Киев, на который приходится значительная доля торговых площадей Украины, страдал от отключений электроэнергии больше, чем другие регионы.
Сколько стоила электроэнергия для ТРЦ
В октябре коммерческий тариф для торговых центров, с учетом импортной электроэнергии, составлял в среднем 13,67 гривен за киловатт-час с НДС. Это на 5% больше, чем в марте 2026 года. При этом импортная электроэнергия обходилась торговым центрам существенно дороже отечественной.
Расходы на электроэнергию, произведенную генераторами, были еще выше. Таким образом, в октябре:
- ТРЦ работали на генераторах в среднем 36 часов, или 11% рабочего времени;
- коммерческий тариф на электроэнергию составлял 13,67 гривен за киловатт-час;
- электроэнергия от генераторов обходилась арендаторам в 30,64 гривен за киловатт-час;
- электроэнергия от генераторов была в 2,2 раза дороже коммерческой.
Таким образом, возобновление отключений вновь увеличило расходы торговых центров на электроэнергию, а питание от генераторов оказалось значительно дороже обычного снабжения.
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