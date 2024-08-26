Бо своє – найкраще: скільки українців надають перевагу вітчизняним товарам
Джерело:Мінекономіки
Вже незабаром в Україні стартує програма "Національний кешбек". Втім, ще до її запровадження багато українців обирають товари саме наших підприємців.
Своє – найкраще
Як показало опитування Gradus Research на замовлення Міністерства економіки, 46% українців надають перевагу товарам українського виробництва. З них 43% обирають українську продукцію перед імпортною.
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Втім, запуск програми "Національний кешбек" суттєво вплине на показники. Від 74% до 92% готові надавати перевагу українським товарам при частковому поверненні грошей.
Які товари українці купують у вітчизняного бізнесу / Інфографіка Gradus Research
Коли розпочнеться програма "Національний кешбек"
Старт програми запланований на 2 вересня. На її реалізацію у 2024 році в бюджеті закладено 3 мільярди гривень.