Бо своє – найкраще: скільки українців надають перевагу вітчизняним товарам

26 серпня 2024, 12:35
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Автор: Ярослав Сиваківський

Джерело:

Мінекономіки

Вже незабаром в Україні стартує програма "Національний кешбек". Втім, ще до її запровадження багато українців обирають товари саме наших підприємців.

Своє – найкраще 

Як показало опитування Gradus Research на замовлення Міністерства економіки, 46% українців надають перевагу товарам українського виробництва. З них 43% обирають українську продукцію перед імпортною.

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Втім, запуск програми "Національний кешбек" суттєво вплине на показники. Від 74% до 92% готові надавати перевагу українським товарам при частковому поверненні грошей. 

Які товари українці купують у вітчизняного бізнесу / Інфографіка Gradus Research

Коли розпочнеться програма "Національний кешбек"

Старт програми запланований на 2 вересня. На її реалізацію у 2024 році в бюджеті закладено 3 мільярди гривень. 