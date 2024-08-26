Своє – найкраще

Як показало опитування Gradus Research на замовлення Міністерства економіки, 46% українців надають перевагу товарам українського виробництва. З них 43% обирають українську продукцію перед імпортною.

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Втім, запуск програми "Національний кешбек" суттєво вплине на показники. Від 74% до 92% готові надавати перевагу українським товарам при частковому поверненні грошей.

Які товари українці купують у вітчизняного бізнесу / Інфографіка Gradus Research

Коли розпочнеться програма "Національний кешбек"

Старт програми запланований на 2 вересня. На її реалізацію у 2024 році в бюджеті закладено 3 мільярди гривень.