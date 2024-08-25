Про них для 24 Каналу розповіла керівниця проєкту з працевлаштування ветеранів “Назустріч” у Work․ua Анастасія Розлуцька.
Цікаво Топ-10 вакансій, які обирають українські зумери: що шукають і на яку зарплату розраховують
Професії, на які є зараз попит
Найбільш частими за пропозиціями на ринку працевлаштування є
- виробничі;
- робочі професії;
- сфера обслуговування;
- будівництво;
- транспорт та логістика.
Ці категорії залишаються в топах вже не перший рік, тут українські роботодавці відчувають дефіцит і постійно шукають працівників,
– розповіла Розлуцька.
Що відбувається на українському ринку праці: детальніше
- За повідомленнями Національного банку України, кількість вакансій наразі перевищує кількість шукачів роботи. Серед причин мобілізація, міграція та інші чинники, які спричинила війна. Аналітики прогнозують, що заробітна плата першою чергою ростиме у працівників робочих спеціальностей, адже за них конкурують уже роботодавці.
- Наразі мінімальна зарплата в Україні з 1 квітня становить 8 тисяч гривень. З 1 січня 2024 роки вона зросла на 900 гривень. Наступного року збільшення не планується.
- Відповідно до аналізу на різноманітних порталах вакансій, роботодавці шукають також кухарів, бариста, офіціантів, охоронців. Серед кваліфікованих робітників – водіїв, швачок, електриків, слюсарів, механіків. Також попит мають некваліфіковані – вантажники, підсобні робітники, прибиральники, двірники.