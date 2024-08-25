О них для 24 Канала рассказала руководитель проекта по трудоустройству ветеранов “Навстречу” в Work․ua Анастасия Розлуцкая.
Интересно Топ-10 вакансий, которые выбирают украинские зумеры: что ищут и на какую зарплату рассчитывают
Профессии, на которые есть сейчас спрос
Наиболее частыми по предложениям на рынке трудоустройства являются
- производственные;
- рабочие профессии;
- сфера обслуживания;
- строительство;
- транспорт и логистика.
Эти категории остаются в топах уже не первый год, здесь украинские работодатели испытывают дефицит и постоянно ищут работников,
– рассказала Розлуцкая.
Что происходит на украинском рынке труда: подробнее
- По сообщениям Национального банка Украины, количество вакансий пока превышает количество соискателей работы. Среди причин мобилизация, миграция и другие факторы, которые вызвала война. Аналитики прогнозируют, что заработная плата в первую очередь будет расти у работников рабочих специальностей, ведь за них конкурируют уже работодатели.
- Сейчас минимальная зарплата в Украине с 1 апреля составляет 8 тысяч гривен. С 1 января 2024 года она выросла на 900 гривен. В следующем году увеличение не планируется.
- Согласно анализу на различных порталах вакансий, работодатели ищут также поваров, бариста, официантов, охранников. Среди квалифицированных рабочих – водителей, швей, электриков, слесарей, механиков. Также спросом пользуются неквалифицированные – грузчики, подсобные рабочие, уборщики, дворники.