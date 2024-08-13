В ком нуждаются работодатели больше всего

Больше всего на Едином портале вакансий в сфере услуг. Только для продавцов размещено 20 тысяч предложений.

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Также работодатели активно ищут:

  • поваров – для них размещено 6 тысяч вакансий;
  • бариста, официантов и охранников – по примерно 2 тысячи предложений на каждую из специальностей.

Среди квалифицированных рабочих больше всего ищут:

  • водителей – 12 тысяч вакансий;
  • слесарей – 6 тысяч;
  • швей, электриков, механиков – по 2 тысячи вакансий на каждую профессию;
  • автослесарей, токарей – по 1 тысяче вакансий.

В то же время среди неквалифицированных рабочих наибольший спрос на:

  • грузчиков – 4 тысячи вакансий;
  • подсобных рабочих, уборщиков – по 2 тысячи на каждую специальность;
  • дворников и укладчиков – по 1 тысяче.

А вот среди профессионалов и специалистов больше всего нужны:

  • бухгалтеры – для них размещено 7 тысяч вакансий;
  • инженеры – 6 тысяч вакансий;
  • врачи – 4 тысячи;
  • медицинские сестры и фармацевты – по 3 тысячи предложений на каждую профессию;
  • учителя – 2 тысячи предложений;
  • технологи, воспитатели, юристы, экономисты, психологи – по 1 тысяче вакансий на специальность.