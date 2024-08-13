В ком нуждаются работодатели больше всего
Больше всего на Едином портале вакансий в сфере услуг. Только для продавцов размещено 20 тысяч предложений.
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Также работодатели активно ищут:
- поваров – для них размещено 6 тысяч вакансий;
- бариста, официантов и охранников – по примерно 2 тысячи предложений на каждую из специальностей.
Среди квалифицированных рабочих больше всего ищут:
- водителей – 12 тысяч вакансий;
- слесарей – 6 тысяч;
- швей, электриков, механиков – по 2 тысячи вакансий на каждую профессию;
- автослесарей, токарей – по 1 тысяче вакансий.
В то же время среди неквалифицированных рабочих наибольший спрос на:
- грузчиков – 4 тысячи вакансий;
- подсобных рабочих, уборщиков – по 2 тысячи на каждую специальность;
- дворников и укладчиков – по 1 тысяче.
А вот среди профессионалов и специалистов больше всего нужны:
- бухгалтеры – для них размещено 7 тысяч вакансий;
- инженеры – 6 тысяч вакансий;
- врачи – 4 тысячи;
- медицинские сестры и фармацевты – по 3 тысячи предложений на каждую профессию;
- учителя – 2 тысячи предложений;
- технологи, воспитатели, юристы, экономисты, психологи – по 1 тысяче вакансий на специальность.