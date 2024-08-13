Кого потребують роботодавці найбільше
Найбільше на Єдиному порталі вакансій у сфері послуг. Лише для продавців розміщено 20 тисяч пропозицій.
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Також роботодавці активно шукають:
- кухарів – для них розміщено 6 тисяч вакансій;
- бариста, офіціантів та охоронців – по приблизно 2 тисячі пропозицій на кожну зі спеціальностей.
Серед кваліфікованих робітників найбільше шукають:
- водіїв – 12 тисяч вакансій;
- слюсарів – 6 тисяч;
- швачок, електриків, механіків – по 2 тисячі вакансій на кожну професію;
- автослюсарів, токарів – по 1 тисячі вакансій.
Водночас серед некваліфікованих робітників найбільший попит на:
- вантажників – 4 тисячі вакансій;
- підсобних робітників, прибиральників – по 2 тисячі на кожну спеціальність;
- двірників та укладальників – по 1 тисячі.
А от серед професіоналів і фахівців найбільше потрібні:
- бухгалтери – для них розміщено 7 тисяч вакансій;
- інженери – 6 тисяч вакансій;
- лікарі – 4 тисячі;
- медичні сестри та фармацевти – по 3 тисячі пропозицій на кожну професію;
- вчителі – 2 тисячі пропозицій;
- технологи, вихователі, юристи, економісти, психологи – по 1 тисячі вакансій на спеціальність.