Кого потребують роботодавці найбільше

Найбільше на Єдиному порталі вакансій у сфері послуг. Лише для продавців розміщено 20 тисяч пропозицій.

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Також роботодавці активно шукають:

кухарів – для них розміщено 6 тисяч вакансій;

бариста, офіціантів та охоронців – по приблизно 2 тисячі пропозицій на кожну зі спеціальностей.

Серед кваліфікованих робітників найбільше шукають:

водіїв – 12 тисяч вакансій;

слюсарів – 6 тисяч;

швачок, електриків, механіків – по 2 тисячі вакансій на кожну професію;

автослюсарів, токарів – по 1 тисячі вакансій.

Водночас серед некваліфікованих робітників найбільший попит на:

вантажників – 4 тисячі вакансій;

підсобних робітників, прибиральників – по 2 тисячі на кожну спеціальність;

двірників та укладальників – по 1 тисячі.

А от серед професіоналів і фахівців найбільше потрібні: