Коли стартує програма

Стартує програма для української молоді вже з вересня. Цікаво, що загалом восени стартує запуск аж 3 державних програм для підтримки молодих осіб.

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Володимир Зеленський Президент України Це створення або розвиток свого власного малого бізнесу, і ми починаємо з грантів у 150 тисяч гривень на перший проєкт. Всі деталі будуть представлені нашим урядом

Крім того, як заявив Володимир Зеленський, в Україні вже є державні програми, які працюють і працюватимуть ще активніше в інтересах молоді, як-от "єОселя".

Зокрема, перше, в існуючій державній програмі "єОселя" буде передбачено для молодих українців і українок віком до 25 років зменшення першого внеску до 10%. І вже восени має запрацювати відповідна програма. Це дійсно хороша іпотечна програма. В ній передбачено 3% річних для військових, лікарів, вчителів, правоохоронців і 7% річних для інших категорій,

– додає глава держави.

Зауважте! З вересня в Україні запрацює ще й програма для абітурієнтів.