Як відбувається реєстрація ФОП у Дії

Аби зареєструвати ФОП у Дії, потрібно увійти або зареєструватися в кабінеті громадянина на веб-порталі.

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Далі треба зробити наступні кроки:

заповнити електронну форму;

підписати заяву електронним підписом;

надіслати її до Єдиного державного реєстру.

Реєстрація здійснюється автоматично без участі реєстратора, а статус заявки можна перевірити в розділі "Замовлені послуги" на порталі Дія.

Сповіщення про результат реєстрації ФОП надійде на електронну пошту та в кабінет громадянина в Дії.

Цікаво! Станом на 2023 рік в Україні було зареєстровано 207 тисяч ФОПів першої групи та 590 тисяч – другої групи.