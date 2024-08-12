Як відбувається реєстрація ФОП у Дії
Аби зареєструвати ФОП у Дії, потрібно увійти або зареєструватися в кабінеті громадянина на веб-порталі.
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Далі треба зробити наступні кроки:
- заповнити електронну форму;
- підписати заяву електронним підписом;
- надіслати її до Єдиного державного реєстру.
Реєстрація здійснюється автоматично без участі реєстратора, а статус заявки можна перевірити в розділі "Замовлені послуги" на порталі Дія.
Сповіщення про результат реєстрації ФОП надійде на електронну пошту та в кабінет громадянина в Дії.