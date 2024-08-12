Как происходит регистрация ФЛП в Дії

Чтобы зарегистрировать ФЛП в Дії, нужно войти или зарегистрироваться в кабинете гражданина на веб-портале.

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Далее нужно сделать следующие шаги:

  • заполнить электронную форму;
  • подписать заявление электронной подписью;
  • отправить его в Единый государственный реестр.

Регистрация осуществляется автоматически без участия регистратора, а статус заявки можно проверить в разделе "Заказанные услуги" на портале Дія.

Оповещение о результате регистрации ФЛП поступит на электронную почту и в кабинет гражданина в Дії.