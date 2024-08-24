Работы больше, чем работников

Количество вакансий продолжает существенно превышать количество тех, кто ищет работу. Как сообщает НБУ, этому способствуют мобилизация, миграция и другие факторы, которые вызвала война.

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Предприятия привлекают категории населения, которые находятся вне рабочей силы (студентов, пенсионеров и т.д.), однако закрыть все необходимые позиции не удается,

– говорится в сообщении.

Кого не хватает больше всего

Особая нехватка ощущается в работниках рабочих специальностей. За них конкуренция такая ожесточенная, что работодатели активно увеличивают зарплату на этих позициях.

Аналитики прогнозируют что зарплаты будут расти как в номинальном измерении, так и реальном.