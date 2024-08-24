Роботи більше, ніж працівників

Кількість вакансій продовжує суттєво перевищувати кількість тих, хто шукає роботу. Як повідомляє НБУ, цьому сприяють мобілізація, міграція та інші чинники, які спричинила війна.

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Підприємства залучають категорії населення, які знаходяться поза робочою силою (студентів, пенсіонерів тощо), однак закрити всі необхідні позиції не вдається,

– йдеться у повідомленні.

Кого бракує найбільше

Особлива нестача відчувається у працівниках робочих спеціальностей. За них конкуренція така запекла, що роботодавці активно збільшують зарплату на цих позиціях.

Аналітики прогнозують що зарплати будуть рости як в номінальному вимірі, так і реальному.