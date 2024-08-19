Відсоток зумерів на ринку праці України зростав упродовж 2022 – 2024 років: із 43% у 2022 та 45% у 2023 до 46% цього року. Зауважимо, що ця кількість все ще дорівнює тій, яка була у 2021 році.

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Які професії найпопулярніші серед зумерів

У топ-10 найпопулярніших вакансій серед представників покоління Z у період з червня до початку серпня 2024 року увійшли:

  • продавець-консультант;
  • менеджер із продажу;
  • адміністратор салону краси;
  • оператор контакт-центру;
  • бариста;
  • касир;
  • офіціант;
  • менеджер із персоналу;
  • контент-спеціаліст;
  • адміністратор.

Цікавим є те, що зарплатні очікування у зумерів є на 11 – 40% нижчі за пропозиції роботодавців у вакансіях.

Причому зарплатні очікування зумерів, які вони вказують у своїх резюме, на 11-40% нижчі за пропозиції роботодавців у цих вакансіях. Наприклад, якщо контент-спеціалістам працедавці пропонують зарплату в 19 000 гривень, зумери очікують заробляти 15 000 гривень.

Найбільша різниця спостерігається на посаді менеджера з продажу, де представники покоління Z вказують на 11 000 гривень меншу зарплату порівняно з медіанною пропозиції.

Що є основним для зумерів під час пошуку роботи

За словами представників покоління Z, першочергово вони обирають вакансії, які надають можливість поєднувати її з навчання, а також ті, де можна отримати досвід для майбутнього кар'єрного росту. Втім, є певні речі, які відштовхують молодь під час пошуку роботи:

  • причетність до скандалів і співпраця з Росією;
  • несправедливе керівництво;
  • неможливість зростання на посаді;
  • нездорова атмосфера в колективі.