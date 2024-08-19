Відсоток зумерів на ринку праці України зростав упродовж 2022 – 2024 років: із 43% у 2022 та 45% у 2023 до 46% цього року. Зауважимо, що ця кількість все ще дорівнює тій, яка була у 2021 році.
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Які професії найпопулярніші серед зумерів
У топ-10 найпопулярніших вакансій серед представників покоління Z у період з червня до початку серпня 2024 року увійшли:
- продавець-консультант;
- менеджер із продажу;
- адміністратор салону краси;
- оператор контакт-центру;
- бариста;
- касир;
- офіціант;
- менеджер із персоналу;
- контент-спеціаліст;
- адміністратор.
Цікавим є те, що зарплатні очікування у зумерів є на 11 – 40% нижчі за пропозиції роботодавців у вакансіях.
Причому зарплатні очікування зумерів, які вони вказують у своїх резюме, на 11-40% нижчі за пропозиції роботодавців у цих вакансіях. Наприклад, якщо контент-спеціалістам працедавці пропонують зарплату в 19 000 гривень, зумери очікують заробляти 15 000 гривень.
Найбільша різниця спостерігається на посаді менеджера з продажу, де представники покоління Z вказують на 11 000 гривень меншу зарплату порівняно з медіанною пропозиції.
Що є основним для зумерів під час пошуку роботи
За словами представників покоління Z, першочергово вони обирають вакансії, які надають можливість поєднувати її з навчання, а також ті, де можна отримати досвід для майбутнього кар'єрного росту. Втім, є певні речі, які відштовхують молодь під час пошуку роботи:
- причетність до скандалів і співпраця з Росією;
- несправедливе керівництво;
- неможливість зростання на посаді;
- нездорова атмосфера в колективі.