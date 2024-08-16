Загальна динаміка свідчить про стабільне покращення ситуації на ринку праці. Це можна зрозуміти із дослідження порталу Work.ua.

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Як змінився ринок праці у липні

Загалом, у липні роботодавці розмістили понад 111 тисяч вакансій, що майже на 1% більше, ніж було у червні. Найвищі середні зарплати, без урахування керівних посад, сфери IT та фахівців Сил оборони, могли отримати керамісти (48 750 гривень), ендодонтисти (45 000 гривень), медіапродюсери (42 500 гривень) та рихтувальники (41 250 гривень).

Також спостерігається зріст середньої зарплати у арматурників, зубних техніків та рієлторів (40 тисяч гривень), а також автоелектрики, автослюсарі, бетонярі, бізнес-аналітики, виконроби, висотники та дизайнери меблів (35 тисяч гривень).

За інформацією видання, З лютого по травень середня зарплата в країні залишалась стабільною на рівні 20 тисяч гривень. Втім, вже у червні ситуація почала змінюватися на краще: аналітики зафіксували приріст 2,5%, до 20 500 гривень, а в липні досягла 21 тисячі гривень.

Найбільший приріст заробітної плати зафіксований у сфері управління персоналом, краси, фітнесу та спорту, топменеджменті, бухгалтерії і аудиті, ЗМІ, видавництві та поліграфії.