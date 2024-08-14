PR-менеджерка Work.ua Вікторія Білякова розповіла, що замість досвіду все більше звертають увагу на навички. Це відкриває нові можливості для тих, хто шукає першу роботу.

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На що роботодавці звертають увагу

Зі спілкування з роботодавцями ми знаємо, що зараз рекрутери звертають більше уваги на навички, при тому як "тверді", так і "м'які". Адже компанія може допомогти кандидатові заповнити пробіли у знаннях, надати практичний досвід. Але неможливо змусити людину бути відповідальною, проактивною, чесною тощо,

– пояснила Вікторія.

Згідно зі статистикою, у травні 2024 року кількість вакансій для студентів зросла на 6% порівняно з квітнем, а для людей без досвіду роботи – на 4%. Цікаво, що також спостерігається збільшення пропозицій роботи для ветеранів (+14%), людей з інвалідністю (+11%) та пенсіонерів (+19%).

Як знайти першу роботу без досвіду

Перш ніж починати пошуки, необхідно добре підготуватися, адже пошук роботи без попереднього досвіду може стати справжнім викликом.

Тут відправною точкою буде розуміння сфери, специфіки професії, де хочеться працювати. І головне – правильно оформлене резюме з чітким описом умінь, навичок, додаткової освіти тощо,

– радить Вікторія.

Вона також наголосила, що наразі шанси знайти першу роботу вищі, адже на ринку праці присутній дефіцит кадрів.

"Потрібно розуміти, що навіть якщо у людини немає професійного досвіду, можна вказати участь у волонтерській діяльності, студентській практиці чи створити пет-проєкт. Все це покаже роботодавцю, що кандидат має певні практичні навички та готовий розвиватися", – PR-менеджерка.

Поради для успішного пошуку першої роботи:

будьте проактивними та готовими до нового;

відвідуйте професійні заходи, кар'єрні ярмарки, стежте за програмами стажувань у компаніях;

ведіть волонтерську діяльність за своєю спеціалізацією;

знайдіть чати чи канали з пошуку роботи у вашій індустрії, щоб відстежувати нові пропозиції;

створіть резюме та супровідний лист до нього;

за потреби зверніться до кар'єрного консультанта;

створіть свою сторінку в LinkedIn, розкажіть про себе та свою діяльність. Рекрутери можуть вас помітити саме там.

"Загалом використовуйте всі можливі ресурси для побудови своєї кар'єри. Між іншим, стажування може бути чудовою можливістю для тих, хто шукає першу роботу. Не рідко такі програми в компаніях передбачають і навчання, й оплату", – резюмувала Білкова.