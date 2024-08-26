Свое – лучше всего
Как показал опрос Gradus Research по заказу Министерства экономики, 46% украинцев предпочитают товары украинского производства. Из них 43% выбирают украинскую продукцию перед импортной.
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Впрочем, запуск программы "Национальный кэшбек" существенно повлияет на показатели. От 74% до 92% готовы отдавать предпочтение украинским товарам при частичном возврате денег.
Какие товары украинцы покупают у отечественного бизнеса / Инфографика Gradus Research
Когда начнется программа "Национальный кэшбек"
Старт программы запланирован на 2 сентября. На ее реализацию в 2024 году в бюджете заложено 3 миллиарда гривен.