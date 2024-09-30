Показник виріс вдвічі: українські біженці в Німеччині стали активніше влаштовуватися на роботу

Впродовж тривалого часу утримання українських біженців було для Німеччини проблемним. Однак виглядає так, що ситуація кардинально зміниться вже найближчим часом.

Вирішення давньої проблеми

Українці, які наразі мешкають у Німеччині, стали активніше влаштовуватися на роботу. Відповідну заяву DPA зробив міністр праці Німеччини Губертус Гайль.

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У вересні 8500 влаштувалися на роботу, пройшли навчання або почали власну справу. Це вдвічі більше, аніж за аналогічний період минулого року.

Ці цифри свідчать про те, що Job Turbo чітко працює,

– переконаний Гайль.

До речі! Job Turbo – це ініціатива німецького уряду, яка спрямована на інтеграцію біженців на місцевий ринок праці.

Скільки українців працює у Німеччині

Станом на липень 2024 року 266 з 700 тисяч українців працездатного віку мали роботу. Внески на соціальне страхування сплачували 213 тисяч наших громадян.

Голова Федерального агентства зайнятості Андреа Налес розповіла, що наразі ринок праці Німеччини є викликом для українців, але тенденція загалом позитивна. Основним бар'єром для працевлаштування на місцевому ринку досі залишається мова. Вже зараз працюють програми, де українців навчають німецької на робочому місці вже після працевлаштування.