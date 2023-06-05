Вирватися у світові лідери: Польща увійшла у трійку найбільших виробників яблук

Впродовж багатьох років Польща нарощувала обсяги виробництва яблук. Зараз це приносить просто шалені плоди.

Впродовж останніх років Польща дуже активно розвивала свій "фруктовий" сектор. Завдяки правильному підходу та великим інвестиціям нашим друзям вдалося досягнути дуже великого прогресу у цьому напрямку.

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Польща – серед найбільших виробників яблук у світі

Як розповів професор Ришард Ґоловніцький з Інституту садівництва в Скерневицях, ще зовсім нещодавно Польща була відсталою країною у плані садівництва. Обсяги були невеликими, а підходи – старими та неефективними.

Втім, завдяки популяризації науки та спрівпраці науковців та бізнесу Польщі вдалося не лише покращити показники, а й стати одним зі світових лідерів. Принаймні, у виробництві яблук – точно.

Ми на третьому місці у світі з вирощування яблук після США і Китаю. Але наші виробники говорять, що за 3 – 4 роки ми матимемо більше продукції яблук, ніж США. Тож, як можна побачити, фруктів та овочів нам вистачає, вони найдешевші у Європі,

– заявив науковець.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це,пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Також він додав, що 30 – 40 років тому деякі фрукти та овочі можна було вкрай рідко зустріти на столах людей, а зараз індустрія активно працює над створенням та вирощуванням нових видів. Тренди здорового харчування та зацікавленість людей у власному здоров'ї активно допомагають галузі розвиватися.

Раніше повідомлялося, що українські підприємці можуть отримати великі гранти на розвиток своєї справи.