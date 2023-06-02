Йдеться про фінансову компанію NovaPay. Відтак клієнти у Молдові отримають доступ до нових послуг.

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NovaPay у Молдові

Одна з нових послуг, яку запропонує сервіс NovaPay, – післяплата. Ця функція буде доступна без сплати комісії у 19 відділеннях Nova Poshta на території сусідньої Молдови. Також нововведення стосується кожного населеного пункту, куди компанія відправляє доставки з кур'єром.

До цього у Молдові онлайн-покупки реально було оплатити лише шляхом передплати. Проте з NovaPay вони зможуть обрати, отримати та оглянути обраний товар і лише після цього заплатити.

Українська компанія має на меті розвивати цей напрямок роботи у Молдові у різних напрямках. Зокрема, йдеться про такі цілі:

  • Налагодити послугу внутрішніх та міжнародних переказів для приватних клієнтів;
  • Пропозиція для бізнесу включає еквайринг, моментальні внутрішні та транскордонні перекази.