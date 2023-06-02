Речь идет о финансовой компании NovaPay. Следовательно, клиенты в Молдове получат доступ к новым услугам.
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NovaPay в Молдове
Одна из новых услуг, которую предложит сервис NovaPay, – наложенный платеж. Эта функция будет доступна без оплаты комиссии в 19 отделениях Nova Poshta на территории соседней Молдовы. Также нововведение касается каждого населенного пункта, куда компания отправляет поставки с курьером.
До этого в Молдове онлайн-покупки реально было оплатить только путем подписки. Однако из NovaPay они смогут выбрать, получить и осмотреть выбранный товар и только после этого заплатить.
Целью украинской компании является развитие этого направления работы в Молдове в различных направлениях. В частности, речь идет о таких целях:
- Наладить услугу внутренних и международных переводов для частных клиентов;
- Предложение для бизнеса включает эквайринг, моментальные внутренние и трансграничные переводы.