Впродовж останніх років Польща дуже активно розвивала свій "фруктовий" сектор. Завдяки правильному підходу та великим інвестиціям нашим друзям вдалося досягнути дуже великого прогресу у цьому напрямку.
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Польща – серед найбільших виробників яблук у світі
Як розповів професор Ришард Ґоловніцький з Інституту садівництва в Скерневицях, ще зовсім нещодавно Польща була відсталою країною у плані садівництва. Обсяги були невеликими, а підходи – старими та неефективними.
Втім, завдяки популяризації науки та спрівпраці науковців та бізнесу Польщі вдалося не лише покращити показники, а й стати одним зі світових лідерів. Принаймні, у виробництві яблук – точно.
Ми на третьому місці у світі з вирощування яблук після США і Китаю. Але наші виробники говорять, що за 3 – 4 роки ми матимемо більше продукції яблук, ніж США. Тож, як можна побачити, фруктів та овочів нам вистачає, вони найдешевші у Європі,
– заявив науковець.
Також він додав, що 30 – 40 років тому деякі фрукти та овочі можна було вкрай рідко зустріти на столах людей, а зараз індустрія активно працює над створенням та вирощуванням нових видів. Тренди здорового харчування та зацікавленість людей у власному здоров'ї активно допомагають галузі розвиватися.
Раніше повідомлялося, що українські підприємці можуть отримати великі гранти на розвиток своєї справи.