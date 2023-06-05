В последние годы Польша очень активно развивала свой "фруктовый" сектор. Благодаря правильному подходу и большим инвестициям нашим друзьям удалось добиться очень большого прогресса в этом направлении.
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Польша – среди крупнейших производителей яблок в мире
Как рассказал профессор Ришард Головницкий из Института садоводства в Скерневицах, еще совсем недавно Польша была отсталой страной в плане садоводства. Объемы были небольшими, а подходы – старыми и неэффективными.
Впрочем, благодаря популяризации науки и сотрудничества научных работников и бизнеса Польше удалось не только улучшить показатели, но и стать одним из мировых лидеров. По крайней мере, в производстве яблок – точно.
Мы на третьем месте в мире по выращиванию яблок после США и Китая. Но наши производители говорят, что за 3 – 4 года у нас будет больше продукции яблок, чем США. Так, как можно увидеть, фруктов и овощей нам хватает, они самые дешевые в Европе,
– заявил ученый.
Также он добавил, что 30-40 лет назад некоторые фрукты и овощи можно было крайне редко встретить на столах людей, а сейчас индустрия активно работает над созданием и выращиванием новых видов. Тренды здорового питания и заинтересованность людей в своем здоровье активно помогают отрасли развиваться.
Ранее сообщалось, что украинские предприниматели могут получить гранты на развитие своего дела.