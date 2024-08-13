ЄБРР проінвестував 5 мільйонів у ізраїльську компанію для відкриття її відділення в Україні
13 серпня 2024, 16:36Читать новость на русском
Інвестування відбулося переважно у привілейовані акції. Це була лише частина від суми загальних запланованих інвестицій.
В яку компанію проінвестував ЄБРР
Загальна запланована сума для фінансування складає 16 мільйонів доларів. Інвестування має відбуватися у компанію SeeTree з Ізраїлю.
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Поки що була вкладена частина – 5 мільйонів доларів. Ціллю стали привілейовані акції типу "С".
Метою інвестування є відкриття дочірнього відділення ізраїльської компанії в Україні. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), завдяки цим інвестиціям, отримає 13,6% акцій SeeTree.
Проєкт реалізується в межах Програми венчурних інвестицій, яка охоплює і територію України. Йдеться про VCIP III.Довідка: SeeTree – ізраїльська компанія, що займається розробкою програмного забезпечення для моніторингу стану здоров'я і продуктивності дерев. Заснована була ще у 2017 році. Станом на зараз, SeeTree є лідером у сфері сільськогосподарських технологій. Клієнтська база цієї компанії охоплює країни з усього світу.