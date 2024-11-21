Які доходи у найбільших фінансово-промислових груп в Україні
Експерти YouControl проаналізували фінансові результати 23 285 підприємств, що входять до складу великих фінансово-промислових груп, за 2023 рік. Загальний дохід цих компаній склав 5,8 трильйона гривень.
Які сфери для ФПГ найбільш прибуткові
Найбільші прибутки зафіксовані в харчовій промисловості, де виручка становила 820 мільярдів гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання The Page.
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Роздрібна торгівля принесла компаніям 781,9 мільярда гривень, енергетика – 638,4 мільярда гривень, а аграрний сектор – 623 мільярди гривень.
Галузі з найбільшою кількістю компаній:
- Нерухомість: 6 157 підприємств.
- Сільське господарство: 3 555 компаній.
- Будівництво: 2 695 учасників.
Лідери за фінансовими результатами в різних секторах:
- Нерухомість: ТОВ "ТЕХРЕМПОСТАВКА" (група "СКМ") – 12,1 мільярда гривень виручки.
- Сільське господарство: ТОВ "ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА" (група "МХП") – 39,2 мільярда гривень.
- Будівництво: ТОВ "ГК "АВТОСТРАДА" (група "MS Capital") – 8,1 мільярда гривень.
- Харчова промисловість: ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" (група "Кернел") – 62,1 мільярда гривень.
- Роздрібна торгівля: ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" (група "АТБ").
- Нафтогазовий сектор: ТОВ "ОККО-ЕКСПРЕС" (група УІГ) – 61,7 мільярда гривень.
- Фармацевтика: ТОВ "БАДМ".
Де найбільше компаній ФПГ
Регіони з найбільшою кількістю компаній у складі ФПГ:
- Київ: 15 311 компаній.
- Дніпропетровська область: 3 023 компанії.
- Львівська область: 2 487 компаній.
- Харківська область: 2 459 компаній.
- Київська область: 2 371 компанія.
Цікаво! 20% фінансово-промислових груп мають зв'язки з політичними діячами.
47 ФПГ очолюють особи, що знаходяться під санкціями, серед яких:
- Група "ДФ" Дмитра Фірташа.
- Група "Алеф" Вадима Єрмолаєва.
- "Альфа-груп" Михайла Фрідмана.