Які доходи у найбільших фінансово-промислових груп в Україні

Експерти YouControl проаналізували фінансові результати 23 285 підприємств, що входять до складу великих фінансово-промислових груп, за 2023 рік. Загальний дохід цих компаній склав 5,8 трильйона гривень.

Які сфери для ФПГ найбільш прибуткові

Найбільші прибутки зафіксовані в харчовій промисловості, де виручка становила 820 мільярдів гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання The Page.

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Роздрібна торгівля принесла компаніям 781,9 мільярда гривень, енергетика – 638,4 мільярда гривень, а аграрний сектор – 623 мільярди гривень.

Галузі з найбільшою кількістю компаній:

Нерухомість: 6 157 підприємств.

Сільське господарство: 3 555 компаній.

Будівництво: 2 695 учасників.

Лідери за фінансовими результатами в різних секторах:

Нерухомість: ТОВ "ТЕХРЕМПОСТАВКА" (група "СКМ") – 12,1 мільярда гривень виручки.

Сільське господарство: ТОВ "ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА" (група "МХП") – 39,2 мільярда гривень.

Будівництво: ТОВ "ГК "АВТОСТРАДА" (група "MS Capital") – 8,1 мільярда гривень.

Харчова промисловість: ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" (група "Кернел") – 62,1 мільярда гривень.

Роздрібна торгівля: ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" (група "АТБ").

Нафтогазовий сектор: ТОВ "ОККО-ЕКСПРЕС" (група УІГ) – 61,7 мільярда гривень.

Фармацевтика: ТОВ "БАДМ".

Де найбільше компаній ФПГ

Регіони з найбільшою кількістю компаній у складі ФПГ:

Київ: 15 311 компаній.

Дніпропетровська область: 3 023 компанії.

Львівська область: 2 487 компаній.

Харківська область: 2 459 компаній.

Київська область: 2 371 компанія.

Цікаво! 20% фінансово-промислових груп мають зв'язки з політичними діячами.

47 ФПГ очолюють особи, що знаходяться під санкціями, серед яких: