Какие сферы для ФПГ наиболее прибыльные

Наибольшие прибыли зафиксированы в пищевой промышленности, где выручка составила 820 миллиардов гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание The Page.

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Розничная торговля принесла компаниям 781,9 миллиарда гривен, энергетика – 638,4 миллиарда гривен, а аграрный сектор – 623 миллиарда гривен.

Отрасли с наибольшим количеством компаний:

  • Недвижимость: 6 157 предприятий.
  • Сельское хозяйство: 3 555 компаний.
  • Строительство: 2 695 участников.

Лидеры по финансовым результатам в разных секторах:

  • Недвижимость: ООО "ТЕХРЕМПОСТАВКА" (группа "СКМ") – 12,1 миллиард гривен выручки.
  • Сельское хозяйство: ООО "ВИННИЦКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" (группа "МХП") – 39,2 миллиарда гривен.
  • Строительство: ООО "ГК "АВТОСТРАДА" (группа "MS Capital") – 8,1 миллиарда гривен.
  • Пищевая промышленность: ООО "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" (группа "Кернел") – 62,1 миллиарда гривен.
  • Розничная торговля: ООО "АТБ-МАРКЕТ" (группа "АТБ").
  • Нефтегазовый сектор: ООО "ОККО-ЭКСПРЕСС" (группа УИГ) – 61,7 миллиарда гривен.
  • Фармацевтика: ООО "БАДМ".

Где больше всего компаний ФПГ

Регионы с наибольшим количеством компаний в составе ФПГ:

  • Киев: 15 311 компаний.
  • Днепропетровская область: 3 023 компании.
  • Львовская область: 2 487 компаний.
  • Харьковская область: 2 459 компаний.
  • Киевская область: 2 371 компания.

Интересно! 20% финансово-промышленных групп имеют связи с политическими деятелями.

47 ФПГ возглавляют лица, находящиеся под санкциями, среди которых:

  • Группа "ДФ" Дмитрия Фирташа.
  • Группа "Алеф" Вадима Ермолаева.
  • "Альфа-групп" Михаила Фридмана.