Які сфери для ФПГ найбільш прибуткові

Найбільші прибутки зафіксовані в харчовій промисловості, де виручка становила 820 мільярдів гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання The Page.

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Роздрібна торгівля принесла компаніям 781,9 мільярда гривень, енергетика – 638,4 мільярда гривень, а аграрний сектор – 623 мільярди гривень.

Галузі з найбільшою кількістю компаній:

  • Нерухомість: 6 157 підприємств.
  • Сільське господарство: 3 555 компаній.
  • Будівництво: 2 695 учасників.

Лідери за фінансовими результатами в різних секторах:

  • Нерухомість: ТОВ "ТЕХРЕМПОСТАВКА" (група "СКМ") – 12,1 мільярда гривень виручки.
  • Сільське господарство: ТОВ "ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА" (група "МХП") – 39,2 мільярда гривень.
  • Будівництво: ТОВ "ГК "АВТОСТРАДА" (група "MS Capital") – 8,1 мільярда гривень.
  • Харчова промисловість: ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" (група "Кернел") – 62,1 мільярда гривень.
  • Роздрібна торгівля: ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" (група "АТБ").
  • Нафтогазовий сектор: ТОВ "ОККО-ЕКСПРЕС" (група УІГ) – 61,7 мільярда гривень.
  • Фармацевтика: ТОВ "БАДМ".

Де найбільше компаній ФПГ

Регіони з найбільшою кількістю компаній у складі ФПГ:

  • Київ: 15 311 компаній.
  • Дніпропетровська область: 3 023 компанії.
  • Львівська область: 2 487 компаній.
  • Харківська область: 2 459 компаній.
  • Київська область: 2 371 компанія.

Цікаво! 20% фінансово-промислових груп мають зв'язки з політичними діячами.

47 ФПГ очолюють особи, що знаходяться під санкціями, серед яких:

  • Група "ДФ" Дмитра Фірташа.
  • Група "Алеф" Вадима Єрмолаєва.
  • "Альфа-груп" Михайла Фрідмана.